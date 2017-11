Benefizkonzert: Wassen-Jazz spielt in Leonhardskapelle Letzte Aktualisierung: 5. November 2017, 11:35 Uhr

Erkelenz. „All that Jazz“ lautet der Programmtitel für das Benefizkonzert der Wassen-Jazzer am Sonntag, 12. November, 18 Uhr, Einlass 17.30 Uhr, in der Leonhardskapelle in Erkelenz.