Benefizkonzert für Tanye-Projekte Letzte Aktualisierung: 1. Oktober 2017, 13:37 Uhr

Wassenberg-Myhl. In der Pfarrkirche St. Johannes Baptist in Myhl findet am Sonntag, 15. Oktober, ein Benefizkonzert statt. Die Myhler Vereine unterstützen hiermit den ehemals in Wassenberg tätigen Pater Dr. Gerad Tanye, der Projekte zugunsten von Kindern in seiner Heimat im Nordwesten Ghanas initiiert hat.