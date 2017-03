Bekannte Rhythmen von jungen Musikern: Internationales Jugendkonzert Letzte Aktualisierung: 23. März 2017, 12:31 Uhr

Waldfeucht-Haaren. Das Jugendorchester Obspringen/Braunsrath/Haaren unter der Leitung von Achim Tholen lädt zum 1. Internationalen Jugendkonzert am Sonntag, 2. April, 14.30 Uhr, in das „Musikforum“, Brauereistraße 2 in Haaren, ein.