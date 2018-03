Erkelenz - Beim Post-Sportverein stehen Wahlen an

Erkelenz. Die diesjährige Mitgliederversammlung beim Tennisclub Post-Sportverein Erkelenz findet am Freitag, 16. März, um 19 Uhr im Vereinsheim in der Ferdinand-Clasen-Straße 32 in Erkelenz statt. Auf der Tagesordnung stehen die Berichte über ein sehr ereignisreiches Tennisjahr 2017 der Geschäftsführung, des Kassenwartes, der Sportwarte und des Jugendwartes.

Die Leiterin der Frauen-Gymnastikgruppe berichtet über deren Aktivitäten.

In diesem Jahr stehen die Neuwahlen für die Vorstandsposten 2. Vorsitzender und Geschäftsführer auf der Tagesordnung. Ein weiterer Punkt der Tagesordnung ist der Ausblick auf die Aktivitäten der Saison 2018. Die Frühjahrsüberholung der Platzanlage findet am 24. März statt.

Restarbeiten werden dann bis zur offiziellen Saisoneröffnung durchgeführt. Gestartet wird die Saison mit dem traditionellen Frühschoppen am 15. April, und gemeinsam mit vielen Tennisvereinen in ganz Deutschland startet der Post-Sportverein am Sonntag, 22. April, mit einem Tag der offenen Tür in die neue Saison. Ab dem 29. April spielen dann die 13 Medenmannschaften.