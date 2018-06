Hückelhoven-Hilfarth - Beim musikalischen Schnuppertag Instrumente ausprobieren

Beim musikalischen Schnuppertag Instrumente ausprobieren Letzte Aktualisierung: 14. Juni 2018, 15:08 Uhr

Hückelhoven-Hilfarth. Ist es eigentlich schwierig auf einer Blockflöte zu spielen? Und wie hören sich überhaupt eine Klarinette und eine Trompete an? Bekomme auch ich einen Ton aus einem Horn heraus? Der Instrumentalverein Hilfarth 1912 bietet am Samstag, 30. Juni, 10 bis 11.30 Uhr einen „musikalischen Schnuppertag“ in der Aula der Grundschule Hilfarth (Uhlandstraße 3) an.