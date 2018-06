Wegberg - Bei Dinner: Schüler zeigen Krimi

Wegberg. Auch in diesem Jahr bietet der Musical-Kurs des MKG Wegberg wieder ein Stück, das in eigener Konzeption verfasst wurde. Diesmal handelt es sich um eine Krimikomödie mit dem Titel „Eine teuflische Hochzeit“.

Das Besondere an der Aufführung in diesem Jahr ist, dass diese als ein Krimidinner konzipiert ist. Mit Unterstützung des Jahrganges Q1 und unter kulinarischer Anleitung eines professionellen Kochs wird dem Publikum ein Rätsel inklusive einem 4-Gänge-Menü „aufgetischt“, das sich auf kuriose und komische Weise der klassischen Krimifrage stellt: „Wer war’s? Und warum?“.

Auf einer Hochzeit wird ein Mord begangen, der Täter muss ein einer der Gäste gewesen sein. Das Polizistenpaar ermittelt undercover und tappt dabei im Dunkeln, während ein weiteres Opfer zu beklagen ist. Wurde hier ein Zeuge beseitigt oder folgt der Mörder einem größeren Plan?

Zu sehen ist das Stück am Freitag, 22. Juni, und am Samstag, 23. Juni, jeweils um 18.30 Uhr im Pädagogischen Zentrum des Maximilian-Kolbe-Gymnasiums. Zur besseren Planung können die Eintrittskarten zu einem Preis von 20 Euro (15 Euro ermäßigt) nur im Vorverkauf erworben werden. Karten gibt es in der Buchhandlung Kirch in Wegberg als auch im Sekretariat des MKG.