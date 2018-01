Selfkant-Süsterseel.

Gratulation Kleischötte: was für ein Karnevalszauber in Süsterseel. Viele Sitzungsveranstalter sind schon froh, eine Unterhaltungsband im Programm zu haben – die KG de Kleischötte hat gleich drei aus dem eigenen Revier vor Ort. Gegen 19.45 Uhr verwandelten die Kellerjunges mit Frontmann Bernd Friedrichs das Festzelt bereits in ein Tollhaus.