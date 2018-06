Erkelenz - Bei der Aktion Stadtradeln in Erkelenz das Klima schützen

Erkelenz. Nach einem Open-Air-Gottesdienst fiel der Startschuss für das zweite Stadtradeln, an dem sich Erkelenz beteiligt. Dabei geht es darum, in einem festgelegten Zeitraum (bis zum 23. Juni) so viele Kilometer wie möglich mit dem Fahrrad zurückzulegen.

Ziel: das Fahrrad als alltägliches Fortbewegungsmittel der Bürger wieder ins Gedächtnis zu rufen und immer öfter das Auto bei kleineren Fahrten oder Besorgungen in der Garage zu lassen und sich auf seine Muskelkraft zu verlassen. Der Ausstoß von Kohlendioxid wird dabei auch verringert.

Im vergangenen Jahr konnten die Stadt und ihre radelnden Bürger schon aus dem Stand einen 112. Platz von insgesamt 620 teilnehmenden Kommunen erreichen. In Zahlen bedeutete das: 243 Teilnehmer radelten insgesamt 67.494 Kilometer und sparten damit 9584 Kilogramm CO2 ein. Diese Zahl will Klimamanager Oliver Franz in diesem Jahr zusammen mit den Erkelenzern überbieten. „Je mehr Menschen das Auto stehen lassen, umso besser ist das für das Klima in der Stadt und damit auch für die Lebensqualität der Erkelenzer“, betonte er kurz vor dem Start zur ersten Tour.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) bietet während des Aktionszeitraumes verschiedene Touren an, an denen man teilnehmen kann. Auch familiengerechte Touren von rund sieben Kilometern werden angeboten. Bei der Abschlussveranstaltung am 5. Juli auf Haus Hohenbusch wird unter den Teilnehmern ein Fahrrad im Wert von 500 Euro verlost. Fürs Stadtradeln anmelden kann man sich bei Klimaschutzmanager Oliver Franz unter Telefon 02431/85188 oder per Mail an oliver.franz@ erkelenz.de.

Jeweils sieben Kilometer

Die Familientouren werden von Christina Kubatta angeboten: Dienstag, 12. Juni, 14.45 Uhr. Freitag, 22. Juni, 16 Uhr. Treffpunkt: Kindergarten Adolf-Kolping-Hof. Tourenlänge: Hin und zurück jeweils sieben Kilometer. Ziel ist ein Spielplatz mit einstündiger Pause zum Ausruhen, Spielen, Plaudern und Picknicken. Die Touren des ADFC gibt‘s auch online.