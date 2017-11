Die Öffnungszeiten der Ausstellung

Die Ausstellung „Des Platitudes“ von Angela Fette im Kunstverein Region Heinsberg, Horster Hof 1 in Heinsberg-Unterbruch, kann bis zum 26. November samstags von 15 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr beziehungsweise nach Vereinbarung unter 02452 /65598 besichtigt werden. Auch zu dieser Ausstellung ist eine Edition erschienen. Für Samstag, 2. Dezember, 16 Uhr, lädt der Kunstverein zu einer Kunstauktion ein. Die Vorbesichtigung kann am Auktionstag ab 14 Uhr oder am Freitag, 1. Dezember, von 16 bis 19 Uhr erfolgen.