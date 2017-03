Hückelhoven.

„Zigeunerweisen“ hieß der Titel des Konzertes der Freunde der Kammermusik in der Aula. Und es zeigte wieder einmal mehr, dass deren Name „con brio“ sehr berechtigt ist. Kann man doch diese Tempobezeichnung in besonderer Weise auf das Konzert anwenden: Nämlich „mit Schwung“ oder auch „mit Feuer“.