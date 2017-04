Heinsberg.

„Der Countdown läuft!“ Ein bisschen Aufregung schwingt schon mit in den drei Worten, die Dr. Rita Müllejans-Dickmann, Leiterin des Museums Begas-Haus, ausspricht. In der kommenden Woche wird sie das in Heinsberg ansässige Museum beim Finale des Wettbewerbs um den diesjährigen Europäischen Museumspreis in Zagreb vertreten.