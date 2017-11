Beeckbachbühne: Erfolg in der Manege und auf der Bühne

Wegberg-Beeck. „Hereinspaziert in die Manege“ – so hieß es im Vincentiushaus in Beeck. Die Theatergruppe Beeckbachbühne führte ihr neues Stück in drei Vorstellungen auf.

Die kleinen und großen Zuschauer durften miterleben, wie im „Zirkus Karamboli“ der Vorhang aufging. Sie erhielten Einblick in einen Zirkus, in dem zu Anfang alles schief lief. Da musste Clown Pepe die Bühne verlassen, weil er überhaupt nicht lustig war, Löwe Leo jonglierte mehr schlecht als recht mit den Bällen des Jongleurs Jojo und Seiltänzerin Lilly verschwand vor Angst weinend aus der Manege. Kein Wunder, dass die Zuschauer ihr Geld zurück verlangten und sich Zirkusdirektor Rudi Rossini große Sorgen machte.

Der Dompteur Fernando rechnete den Zirkusartisten auch noch vor, dass der Zirkus schließen müsse, wenn nicht bald etwas passieren würde. Dabei hätte die Pferdeakrobatin Arabella statt ihres Holzpferds doch so gerne ein echtes Reittier. Doch die Rettung fand der Zirkus in dem Star-Artisten Carlo Kunststück. Er half allen Artisten, Mut zu fassen, das zu tun, was sie richtig gut können. Carlo Kunststück setzte alle Akteure an ihren richtigen Platz – und so wurde die Zirkusvorstellung doch noch zu einem vollen Erfolg.

Das liebevoll von Monique Jungbluth geschriebene und von Tanja Nippert mit einem authentischen Bühnenbild umgesetzte Stück begeisterte vor allem mit seiner Botschaft: „Du brauchst nur Mut, dann wird alles gut“. Musikalisch begleitet wurde das Stück von Kerstin Schockert, die mit ihrer Stimme und im Duett mit Carlo Kunststück (Markus Schlaak) für Gänsehautmomente sorgte. Für die Licht- und Tontechnik war Dirk Ullendahl (KTU Wegberg) verantwortlich.

Großen Applaus bekamen die Clown Pepe (Marion Hirsekorn-Reiners), Jongleur Jojo (Monique Jungbluth), Seiltänzerin Lilly (Sandra Bolten-Tillmanns), Löwe Leo (Bianca Althoff), Dompteur Fernando (Bärbel Hamacher), Pferdeakrobatin Arabella (Katrin Floß), Zirkusdirektor Rudi Rossini (Heike Kresken), Star-Artist Carlo Kunststück (Markus Schlaak), die Reporter Nicola und Christoph Lehmann, Bühnenbildnerin Tanja Nippert und für die Musik Kerstin Schockert, für Licht und Ton (Dirk Ullendahl – KTU).