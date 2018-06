Hückelhoven - Beachvolleyballturnier der Werbegemeinschaft Hückelhoven

Hückelhoven. Insgesamt 14 Mannschaften beteiligten sich am Beachvolleyballturnier der Werbegemeinschaft Hückelhoven im Glück-Auf-Stadion. Die Werbegemeinschaft war auch diesmal wieder Ausrichter des Turniers, unterstützt durch den VC 99 Ratheim, der noch Spieler für seine erste Mannschaft sucht.

Es wurde in freundschaftlicher Atmosphäre mit viel Elan und sportlicher Fairness um die Siege in den einzelnen Spielen gekämpft. Am Abend folgte eine Players-Party, in deren Verlauf nicht nur die Spielergebnisse diskutiert wurden.