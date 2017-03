Erkelenz.

Mit mehr als 40 Ausstellern konnte die Baumesse in der Stadthalle auch in diesem Jahr wieder stabile Ausstellerzahlen melden. Organisator Markus Dannhauer von der Agentur Live-Marketing und Messen zeigte sich zufrieden. Die Teilnehmerzahl könne aus Platzgründen kaum noch steigen, erklärte er am Rande der Messe.