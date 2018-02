Erkelenz - Band Kadlosh gastiert im Lebenshilfe-Café Inclusio

Band Kadlosh gastiert im Lebenshilfe-Café Inclusio Letzte Aktualisierung: 26. Februar 2018, 14:37 Uhr

Erkelenz. Die musikalische Begegnung von Menschen mit und ohne Behinderung im Café der Lebenshilfe Inclusio findet wieder am Freitag, 9. März, unter der Leitung von Beate Theißen in der Südpromenade 1 statt. Die Band Kadlosh lässt sich diesmal auf das Experiment des gemeinsamen Musizierens mit dem Sänger Volkan Semerci ein. Sie trifft sich jeden Montagabend in Köln, um gemeinsam zu musizieren.