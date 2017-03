Termine in Nordrhein-Westfalen

Das neue Album von Emma6 ist als CD im stationären Handel und auch im Internet erhältlich, zudem als klassische Vinyl-Schallplatte. Im April geht Emma6 mit dem neuen Album auf Deutschland-Tour.

Termine in Nordrhein-Westfalen sind Köln, Stadtgarten am 17. April, und Dortmund, FZW am 22. April. Weitere Infos: www.emma6.de.