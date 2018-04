Heinsberg-Porselen - Bärbel Stand verteidigt den Titel im Turnen

Heinsberg-Porselen. Die Rheinischen Seniorenmeisterschaften der Turnerinnen und Turner fanden nun in Spich-Troisdorf statt. Der TuS Porselen entsandte drei Aktive zu diesem Wettkampf.

Bei den Männern konnte Rene Puttin in der Altersklasse 35 bis 39 vor allem beim Sprung und am Barren überzeugen, an den anderen Geräten ließ er leider ein paar Punkte liegen, so dass es nicht zur Titelverteidigung reichte.

Aber sein zweiter Platz, bedeutete trotzdem noch die klare Qualifikation zu den Deutschen Seniorenmeisterschaften am 5. und 6. Mai.

Bei den Frauen ging in der Altersklasse 35 bis 39 Tanja Hütten an den Start, die einen sauberen und ausgeglichenen Vierkampf zeigte. Leider verpasste sie in der ebenfalls sehr stabil turnende Konkurrenz den Sprung aufs Treppchen um wenige Zehntel, so dass sie sich auf dem vierten Platz wiederfand und somit die Qualifikation zu den Deutschen Meisterschaften in diesem Jahr verpasste.

Bärbel Stand gelang in der Altersklasse 50 bis 54 ebenfalls ein solider Wettkampf ohne größere Fehler, wobei vor allem am Boden durchaus noch Steigerungsmöglichkeiten vorhanden sind.

Sie konnte ihren Vorjahrestitel erfolgreich verteidigen und wird deshalb als Rheinische Meisterin den TuS Porselen bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften vertreten.