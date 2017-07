Hückelhoven.

Sie konnte auch ohne Mikrofon sprechen, so ruhig waren die Kinder der AWO-Kindertagesstätte in Hückelhoven. Über so viel Aufmerksamkeit freute sich die Leiterin Anita Bräu, als die fünfte Gruppe des Kindergartens ihren Erweiterungsbau übernahm. Schon Anfang des vergangenen Monats war man in den Erweiterungsbau eingezogen.