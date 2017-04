Hückelhoven. Von der kleinen Kompaktklasse bis zur Luxuslimousine wird am Samstag, 22., und Sonntag, 23. April, bei der 35. Automobilausstellung in Hückelhoven gezeigt, was der Automarkt zu bieten hat.

Eröffnet wird die Ausstellung von Bürgermeister Bernd Jansen (CDU) am Samstag um 11 Uhr. Zwölf Aussteller präsentieren jeweils von 11 bis 18 Uhr in der Innenstadt viele neue Modelle von 16 Automarken. Außerdem winken auch in diesem Jahr 2500 Euro Kaufprämie, die unter allen Autokäufern verlost wird.

Neben der Autoschau gibt es zudem zahlreiche ergänzende Angebote, um ein Fest für die ganze Familie zu bieten. Zur Unterhaltung für die Kleinen gibt es unter anderem ein Kinderkarussell.

Für Erwachsene bieten neueste Techniken den beliebten Oldtimern die Stirn. Moderne und umweltschonende Automobiltechnik wird auch am Info-Stand der NEW gezeigt.

Wegen des bisher großen Erfolgs des „Schaufensters der heimischen Autowelt“, erwarten die Veranstalter auch in diesem Jahr wieder viele Besucher.