Autokinonacht: Action und Popcorn satt an Schacht 3

Hückelhoven. Als im Hückelhovener Stadtmarketing 2008 die Idee zu einem Autokino entstand, konnte niemand ahnen, dass sich das für die Region einzigartige Event zehn Jahre später immer noch ungebrochener Beliebtheit erfreut.

Tickets imVorverkauf Am Montag, 14. August, 12 Uhr, beginnt der Kartenvorverkauf im Corso-Filmpalast in Hilfarth an der Rurbrücke und in der Aral-Tankstelle Schneider, Roermonder Straße 18 in Hückelhoven. Eine telefonische Reservierung ist nicht möglich. Im Rathaus gibt es keinen Vorverkauf. Der Eintritt beträgt sieben Euro pro Film und pro Person. Einlass zum ersten Film ist an beiden Tagen ab 19 Uhr.

Am zweiten Septemberwochenende werden in diesem Jahr die Filme 36 bis 39 über die 264 Quadratmeter große Freiluftwand auf dem Gelände an Schacht 3, So- phiastraße, flimmern. Eröffnet wird die Jubiläums-Autokinonacht am Freitag, 8. September, um 20 Uhr, mit der Kino Neuauflage einer der beliebtesten TV-Serien der 90er Jahre, „Baywatch“. Die Action-Komödie hat sich in kurzer Zeit mit knapp 1,9 Millionen Zuschauern in den deutschen Kino-Top-Ten des Jahres platzieren können.

Der mittlerweile achte Teil der „The Fast & Furious“-Reihe hat sich in Deutschland auf Platz 4 der Jahreskinocharts platziert (Stand 2. August). Am Freitag, 8. September, 22.30 Uhr, läuft die Action mit Vin Diesel und Dwayne Johnson über die Autokinoleinwand.

Der Samstag, 9. September, startet um 20 Uhr mit dem mittlerweile dritten Teil der Animationsreihe „Ich – Einfach unverbesserlich“. Die ersten beiden Filme sahen alleine in Deutschland knapp über sechs Millionen Kinogänger.

Als Abschlussfilm der Jubiläumsveranstaltung läuft ab 22.30 Uhr „Guardians of the Galaxy Vol.2“. „Tolle Bilder, eine sympathische Besetzung mit einigen besonderen Stars in den Nebenrollen und ein 1A-Soundtrack machen über zwei Stunden richtig Spaß“, kündigen die Veranstalter des Autokinos an.

Verlassen können sich die Besucher der „10. Hückelhovener Autokinonacht“ laut Organisatoren auf das eingespielte Team der vergangenen Jahre samt Unterstützern. Feuerwehr und THW sind während der gesamten Veranstaltung vor Ort und können bei Bedarf in Sekundenschnelle handeln, heißt es. Den Platz an Schacht 3 bringe der städtische Bauhof in Schuss – und dieser sorge nach der Veranstaltung dafür, dass alles wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt wird.

Filmton aus dem Autoradio

Auf den bekannten Komfort müssen die Besucher der „Hückelhovener Autokinonacht“ nicht verzichten. Es gibt das für eine Kinoveranstaltung obligatorische frische Popcorn sowie jede Menge Süßigkeiten. Der Förderverein Schacht 3 übernimmt den Ausschank.

Um den Ton zum Film auch hören zu können, benötigt man ein funktionierendes Autoradio. Der Filmton wird nämlich über eine temporäre Radiofrequenz übertragen. Vorbei sind die Zeiten, als man kleine Boxen ins Auto gereicht bekam. Einfahrt ist an beiden Abenden zum jeweils ersten Film ab 19 Uhr.

Dankeschön zum Jubiläum

Für die zehnte Auflage haben sich die Veranstalter der Stadtmarketing Hückelhoven GmbH und des Corso-Filmpalasts aus Hilfarth ein besonderes „Dankeschön“ für die Besucher ausgedacht. „Was passt besser zum Thema Film als ein moderner 4K UHD Fernseher?“, so Frank Dohmen vom Corso-Filmpalast. Jeder, der bei der Autokinonacht mit einer gültigen Eintrittskarte auf dem Platz ist, hat die Chance auf den TV-Gewinn.

Über den genauen Ablauf informieren die Veranstalter dann vor Ort.