Autofahrer-Duell auf offener Straße: Polizei sucht Zeugen

Hückelhoven.

In einer dramatischen Situation gipfelte am Mittwoch ein Streit zwischen zwei jungen Männern in Hückelhoven: Nebeneinander rasten sie in ihren Autos durch die Stadt, wobei einer versuchte, den anderen abzudrängen. Mehrere andere Fahrer mussten ausweichen, um nicht mit den Streithähnen zusammenzustoßen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen der gefährlichen Aktion.