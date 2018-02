Selfkant-Saeffelen - Auto fängt Feuer: Fahrer beim Löschversuch verletzt

Selfkant-Saeffelen.

Eben erst hatte der Fahrer eines Ford sein Fahrzeug am Donnerstag in Saeffelen gegen 13.45 Uhr vor der Garage abgestellt, als auch schon Rauch aus dem Motorraum hervorquoll. Löschversuche auch von Nachbarn, die mit Feuerlöschern zu Hilfe eilten, konnten den um sich greifenden Brand nicht stoppen, so Feuerwehrsprecher Bernd Douven.