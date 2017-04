Auszeichnungen für die Schützen aus Hückelhoven

Hückelhoven. Gleich neun Meistertitel und drei zweite Plätze bei den Senioren sicherte sich Ralf Schlicher vom SSV Rurtal Hückelhoven bei den Meisterschaften des BDS-Bezirks Süd im Flintenschießen. Bernd Schüller holte vier Titel in der Altersklasse.

Bei der Disziplin Fallscheibe/Flinte auf 15 Meter holte sich Schüller mit der Selbstlade-Flinte mit 12,22 Sekunden Silber. Schlicher war mit 11,39 Sekunden schneller, Engelbert Schmitz wurde bei den Senioren Zweiter mit 14,80 Sekunden.

Mit der Selbstlade-Flinte und Optik schaffte Schüller mit 11,99 Sekunden Platz eins. Bei den Senioren gewann Schlicher (11,60) vor Schmitz (14,99).

Mit der Repetier-Flinte hatte Bernd Schüller wieder das Sagen (14,73); Ralf Schlicher war insgesamt wieder der Schnellste (11,44) vor Thomas Röttges (12,62). Die Rurtaler siegten damit auch in der Teamwertung mit 38,79 Sekunden.

Mit der Repetier-Flinte und Optik war Björn Roden (27,73) Bester der Schützenklasse. Gegen 18 Mitstreiter siegte Schüller in seiner Altersklasse (14,20). Auch Schlicher war wieder unter den Siegern (12,16), Röttges wurde Zweiter.

Mit der Doppel-Flinte mit Ejektor holten sich Thomas Schüller (Jugend/79,39) und Falk Janclas (Schützen/57,07) den Vizetitel. Bei den Senioren übertraf Thomas Röttges als Sieger (36,24) Ralf Schlicher. Ohne Ejektor siegte Thomas Schüller (84,48). Zweiter der Senioren wurde Schlicher, gefolgt von van der Meulen.

In der Disziplin Mehrdistanz fuhr Schlicher mit der Selbstlade-Flinte (291 Ringe) einen weiteren Sieg ein. Zweiter wurde Schmitz. Mit der Repetier-Flinte war Schlicher wieder vorne. In der Freien Klasse waren Schlichers 297 Ringe schier uneinholbar. Bernd Schüller siegte in der Altersklasse.

In der Disziplin Speed/Flinte auf 25 Meter war Schlicher mit der Selbstlade-Flinte mit und ohne Optik Doppel-Meister.

Mit der Repetier-Flinte gewann Engelbert Schmitz (149) vor Schlicher. Mit der Repetier-Flinte und Optik verbesserte sich Schmitz als Meister auf 155 Ringe.