Wegberg-Rickelrath - Ausstellung und Führungen in den Wegberger Mühlen

Wegberg-Rickelrath. Die Wegberger Schrofmühle mit ihrer 450-jährigen Geschichte steht am kommenden Sonntag, 15. April, zwischen 10.30 und 17 Uhr für Besucher offen.

Unter fachkundiger Leitung wird der Mühlenhof mit Weiher und Stauanlage von den Mitgliedern des Museumsvereins vorgestellt.

In der Mühle werden mit dem mehr als 200 Jahre alten Holzräderwerk Getreide gemahlen und Leinöl ausgepresst. Außerdem kann die Ausstellung „Wegberg im Tal der Mühlen“ besichtigt werden, die einen Überblick über die vielen Wegberger Mühlen gibt.

Die Schrofmühle wird an den folgenden Tagen zwischen 10.30 und 17 Uhr wieder am Mühlenbach klappern: Sonntag, 15. April; Sonntag, 13. Mai, Internationaler Museumstag; Pfingstmontag, 21. Mai, Deutscher Mühlentag; Sonntag, 24. Juni; Sonntag, 2. September, Kürbisfest Rickelrath; Sonntag, 9. September, Tag des offenen Denkmals; Sonntag, 7. Oktober. Die Besichtigungen sind an diesen Tagen ohne Voranmeldung möglich.

Höhepunkte des Mühlenjahres sind der Deutsche Mühlentag, das Kürbisfest Rickelrath und der Tag des offenen Denkmals. Neben den Öffnungstagen besteht jederzeit die Möglichkeit, Führungen für Gruppen, Kindergärten, Schulklassen oder Einzelpersonen unter Telefon 02431/2642 oder info@schrofmuehle.de zu buchen. Eintrittspreise: Erwachsene 2,50 Euro, Kinder ab 6 Jahre 1,50 Euro, Familien 6 Euro. Am 13. und 21. Mai und am 9. September ist der Eintritt frei.