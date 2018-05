Hückelhoven-Ratheim.

Sie lebt und arbeitet als freischaffende Künstlerin in Erkelenz und ist aktives Mitglied im Canthe-Kunstverein Hückelhoven, hatte bereits Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und Ausland, arbeitet ansonsten in Privaträumen und ist seit 1998 als Dozentin für Malen und Zeichnen unterwegs. Grund genug, Janice Orth in den Räumen des Alten Rathauses in Ratheim eine Ausstellung mit ihren Werken zu ermöglichen.