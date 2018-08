In Berlin geboren, in Venlo heimisch

Ursula Pahnke-Felder ist in Berlin geboren und lebt seit 40 Jahren in den Niederlanden. Nach dem Studium von Kunst und Design, Psychologie und Soziologie an der Universität Wuppertal, das sie als Diplom-Designerin abschloss, arbeitete sie als Ausbildungs- und Schulungsleiterin, bevor sie sich ganz der Kunst und dem Design im eigenen Atelier in Venlo widmete. Ihr humorvolles Design ist international bekannt und zahlreich ausgezeichnet.

Die Wechselausstellung im Heinsberger Begas-Haus, Museum für Kunst und Regionalgeschichte, Hochstraße 19-21, eröffnet am Sonntag, 2. September, um 12 Uhr.

www.art-meets-economy-reloaded-2-0.blogspot.nl