Ausdauer trainieren: Kursangebot der Germania Letzte Aktualisierung: 4. Januar 2017, 11:17 Uhr

Erkelenz-Kückhoven. Ein Kurs „Fit for fun“ von Germania Kückhoven beginnt am Freitag, 6. Januar, 9.15 bis 10.15 Uhr, in der Mehrzweckhalle, Thingstraße 24. Geboten wird ein abwechslungsreiches Ganzkörpertraining zur Verbesserung von Muskelkraft und Ausdauer.