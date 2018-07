Hückelhoven-Baal - Aufwendiger Einsatz für die Feuerwehr in Baal durch Kabelbrand

Hückelhoven-Baal. Die Feuerwehr musste am Samstag gegen 9.45 Uhr wegen eines Kabelbrands am Übergang zwischen einer Logistikbrücke und der Logistikhalle ins Gewerbegebiet Baal ausrücken.

Unter einer Blechverkleidung konnte die Brandstelle lokalisiert werden. Ein Bündel von Kabelsträngen, die zu einer Photovoltaikanlage gehörten, waren dort in Brand geraten. Mit einem CO2-Löscher wurde der Brand eingedämmt. Ein Atemschutztrupp wurde in der Halle eingesetzt, um dort den Bereich zu kontrollieren. Wegen der unklaren Lage wurden vom Einsatzleiter vorsorglich weitere Einsatzkräfte nachalarmiert. Die Feuerwehr zog einen Techniker hinzu, der die gesamte Anlage stromlos schaltete und die Gleichrichter vom Netz trennte.

Die Module der Photovoltaikanlage produzierten jedoch weiterhin Strom, so dass an der Brandstelle die blanken Kabel weiter unter Spannung standen. „Die 40 Ringleitungskabel, an denen immer mehrere Photovoltaikplatten zu einer Einheit zusammengeführt werden, mussten zwischen den Photovoltaikplatten und der Brandstelle in einer zeitaufwendigen Aktion durchtrennt und gegen Kurzschluss gesichert werden“, so ein Feuerwehrsprecher. Gegen 12.50 Uhr konnten die Arbeiten beendet werden.

Im Einsatz waren der Löschzug 1 Hückelhoven, der Löschzug 3 Doveren, Baal, Rurich, die Löscheinheit Hilfarth, der Rettungsdienst sowie die Polizei.