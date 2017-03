Wassenberg.

Wenn die Sonne mit ihren ersten wärmenden Strahlen wieder ins Freie lockt, machen sich vielerorts Vereine und Gruppen mit langen Zangen und großen Plastikbeuteln auf ins Grüne, um erst einmal alles einzusammeln, was sich dort im Laufe eines Jahres an Müll angesammelt hat. Zum vierten Mal hatte am Wochenende auch der Wassenberger Heimatverein zu einer solchen Aktion eingeladen.