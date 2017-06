Auf blanker Felge morgens durch den Ort gefahren

Heinsberg/Hückelhoven.

So einen Anblick hat man nicht jeden Tag: Auf einer blanken Felge war ein sichtlich ramponiertes Auto am Sonntagmorgen von Hückelhoven-Ratheim nach Heinsberg-Oberbruch unterwegs. Kurze Zeit später endete die Fahrt an einem Baum. Nun wird gerätselt, wo der Mann den ersten Unfall gebaut hatte.