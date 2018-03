Heinsberg-Waldenrath/Oberbruch.

In der ausverkauften Festhalle Oberbruch lieferte zum Auftakt des Jahreskonzertes „Scenes for Band 2018“ der Musikverein Waldenrath unter der Leitung von Stefan Outjers bereits mit dem „Pariser Einzugsmarsch“ einen ersten starken Eindruck seines tollen Klangspektrums. Flüssigkeit in der Interpretation und eine sehr differenzierte Dynamik zeichnete das 65-köpfige Blasorchester dabei aus.