Erkelenz-Granterath.

Tristesse kam nicht auf in Granterath, nachdem feststand, dass es erstmals seit 38 Jahren keinen Karnevalszug geben würde. Traurig aber waren sie schon, die Verantwortlichen des Granterather Dorfkarnevals. Allen voran Karl Mones, ohne den ansonsten in dem kleinen Örtchen alle Räder still zu stehen drohen.