Hückelhoven - Arnd Klingen räumt dreimal Gold und einmal Silber ab

Hückelhoven. 16 Schützen des SSV Rurtal Hückelhoven starteten mit Langwaffen auf der 100-Meter-Distanz bei den Meisterschaften des Bezirks Süd im Landesverband 4 des Bund Deutscher Schützen (BDS).

In den Präzisionsdisziplinen sammelten sie auf dem Schießstand am Bergerhof in Kleingladbach bei 36 Starts je 14 Meister- und Vizetitel ein. Dazu kamen noch fünf dritte Plätze. Arnd Klingen war mit dreimal Gold und einmal Silber bester Rurtaler vor Johannes Küppers, der drei Titel abräumte.

Mit dem Match-Sportgewehr reichten Klingen in der Altersklasse 137 Ringe zum Sieg. Mit dem Dienst-Sportgewehr war Jo Küppers bei den Senioren mit 144 Ringen einsame Spitze vor Heinz-Peter Thomas (129). Dieselbe Ringzahl und die gleiche Platzierung erreichte Jan Küppers in der Schützenklasse. Ralf Muhr schaffte unter zwölf Altersschützen mit 126 Ringen den Vizetitel. Die Mannschaftswertung gewann Rurtal mit Jan und Jo Küppers sowie Heinz-Peter Thomas.

Mit dem Dienst-Sportgewehr geschlossene Kimme und Diopter holte Jan Küppers den Titel in der Schützenklasse . Sein Vater Jo Küppers gewann bei den Senioren (140), Dritter wurde Heinz-Peter Thomas (132). Jürgen Schmidt siegte bei den Supersenioren (127). Mit je 131 Ringen besetzten Klingen und Muhr die ersten beiden Plätze in der Altersklasse.

Mit dem Dienst-Sportgewehr und Optik besetzten Jo Küppers (137), Gerd Rüdiger Stöbbe (132) und Hans-Gerd Breidenstein (130) das Siegertreppchen bei den Senioren.

Mit dem Selbstlade-Sportgewehr bis 6,4 mm war Patrick Schwehn (Schützenklasse) mit 143 Ringen die Nummer eins. Klingen holte mit 136 Ringen sein drittes Gold ab.

Heinz-Peter Thomas (Senioren) sicherte sich den Vizetitel (138) und wurde auch Zweiter mit dem Selbstlade-Sportgewehr über 6,4 mm (130). Frank Moosmeier setzte sich in der Altersklasse durch (133).

Mit dem Selbstlade-Sportgewehr bis 6,4 mm und Optik behauptete sich Schwehn gegen 15 Mitstreiter (140 Ringe). Klingen (129) und Breidenstein (131) wurden Vizemeister in ihren Klassen. Die Mannschaftswertung gewannen Breidenstein, Klingen und Thomas (129) mit 376 Ringen.

Über 6,4 mm und Optik sicherte Moosmeier seinen zweiten Titel (132 Ringe). Nochmals Silber gab es für Thomas (137).

Mit dem Präzisions-Sportgewehr über 7 mm gewann nur Gerd Stöbbe bei den Supersenioren (145). Kai Michael Hartung (ebenfalls 145) holte Bronze in der Schützenklasse.

Für Harald Leidereiter (Altersklasse) zahlte sich das Training aus: Denn er wurde Vizemeister (146), Jürgen Haselier kam auf Platz fünf (144).