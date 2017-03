Areal in Wilderath wird der Natur zurückgegeben

Ausgleich auf der ehemaligen Start- und Landebahn: Der Landesbetrieb Straßenbau NRW vergibt gleichzeitig mit den Arbeiten an der Straßentrasse auch den Auftrag, die ehemalige Start- und Landebahn der britischen Streitkräfte in Wildenrath zu renaturieren. Das sei als ökologischer Ausgleich für die Flächen, die die neue Straße in Anspruch nimmt, vorgesehen, sagte Markus Reul. Außerdem sind Amphibiendurchlässe, Querungshilfen für Fledermäuse und für den Steinkauz bepflanzte Erdwälle vorgesehen.