Heinsberg - Angemerkt: Der Rechenschieber zählt nicht alleine

Heinsberg.

Das Engagement war beispielhaft und der Erfolg der Bemühungen vielversprechend. Was die unzähligen Ehrenamtler bei der Belebung und Umwandlung des Freibades in Kirchhoven zum Bürgerbad geleistet haben, verdient Respekt. Umso trauriger wäre es, sollte sich am Ende doch noch die nüchterne Erkenntnis durchsetzen, dass Idealismus alleine nicht ausreicht, um ökonomischen Zwängen Paroli zu bieten.