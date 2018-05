Heinsberg-Kirchhoven.

Nach seinem Goldjubiläum im vergangenen Jahr freute sich der Angel-Club Horster See auch bei der 51. Auflage seines weit über Kirchhoven hinaus bekannten Sommerfestes über reichlich Besuch. Wie bei der Open-Air-Disco am Freitag sorgten auch beim Tanz im Birkenhain am Samstag die DJs von „Sound & Light“ für gute Stimmung.