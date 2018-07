Wegberg-Berg - Anderes Auto mit Handy gefilmt: Polizei sucht BMW-Fahrer

Wegberg-Berg. Nach einem bizarren Vorfall an einer Kreuzung in Wegberg sucht die Polizei nach dem Fahrer eines BMW. Er soll einen anderen Autofahrer genötigt, beleidigt und mit dem Handy fotografiert haben. Zudem blockierte er den Verkehr auf einer Kreuzung.

Am Donnerstag, 28. Juni, war ein 51-jähriger Autofahrer aus Wegberg in Begleitung seiner Frau auf der Straße In Berg in Richtung Grenzlandring unterwegs. In einer 50-er Zone überholte sie trotz Überholverbotes ein unbekannter Mann mit seinem BMW, der „ME“-Kennzeichen für den Kreis Mettmann trug.

Anschließend bremste der BMW-Fahrer bis zum Stillstand, zeigte dem Ehepaar einen Vogel sowie weitere unfreundliche Gesten. Dann fuhr er wieder an, bis er an einer roten Ampel halten musste. Dort stand sein Wagen unmittelbar vor dem Auto des Wegbergers. Der 51-Jährige stieg aus, um sich beim Fahrer zu erkundigen, was dieses Verhalten zu bedeuten habe.

Der gab daraufhin trotz Rotlicht Gas, wendete mitten auf der Kreuzung und machte mit seinem Handy offenbar Foto- oder Videoaufnahmen vom Auto des Ehepaares. Dabei behinderte er den Verkehr auf der Kreuzung.

Zeugen des Vorfalls und andere Fahrer, die durch den BMW-Fahrer behindert wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452/9200 zu melden.