Am Montag wird das Königspaar im Klump chauffiert Letzte Aktualisierung: 15. August 2017, 12:16 Uhr

Selfkant-Isenbruch. Die Schützenbruderschaft und das Trommler- und Pfeiferkorps St. Martini Isenbruch feiern von Samstag, 19., bis Montag, 21. August, ihre Sommerkirmes. Diese Isenbrucher Jahreskirmes steht in diesem Jahr unter dem Motto: „Summer in het Dörp“ – mit dem Highlight des Klumpentages am Kirmesmontag.