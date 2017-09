Am künftigen Tagebaurand feiern und ein Zeichen setzen

Das erste Mal seit dem Scheunenfest 1983

Das Fest ist auch aus historischen Gründen eine echte Attraktion. Seit Jahrzehnten ist es das erste Mal, dass in dem kleinen Dorf ein eigenes Fest gefeiert wird. 1983, so erinnern sich die älteren Bewohner, habe es ein privat organisiertes Sommerfest in einer Scheune gegeben. Umzüge an Karneval und beim Schützenfest finden zwar dort statt, aber „dann ist Kaulhausen nur als der kleine Partner von Venrath im Fokus“.

„Diesmal haben wir etwas Eigenes auf die Beine gestellt“, freut sich Michael Königs, der bei der Vorbereitung von seiner Familie und Freunden unterstützt wird und sich über weitere helfende Hände freut:

Telefon 0172/7857288.