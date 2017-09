Am Aktionstag das Sportabzeichen im Glück-Auf-Stadion machen

Von der Anmeldung bis zum Abnahmetermin

Alle Teilnehmer können sich entweder in der Cafeteria des Sportplatzes oder im Schwimmbad am Tag vor Ort anmelden. Der Eintritt in das städtische Schwimmbad ist für die Abnahme kostenfrei.

Prüfungen können bis 17 Uhr abgenommen werden, Anmeldungen sind bis spätestens 16 Uhr möglich.

Die Helfer im Schwimmbad empfangen die Absolventen zwischen 14 und 17 Uhr.

Abnahmetermine für die Disziplinen Walken, Radfahren und Skaten können nach gesonderter Vereinbarung mit dem Sportabzeichen-Obmann Joachim Sieber unter Telefon 0178/1832495 vereinbart werden.