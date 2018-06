Hückelhoven-Ratheim - Am Adolfosee geht es nicht nur ums Wandern

Hückelhoven-Ratheim. Wanderfreunde sollten sich den Sonntag, 1. Juli, im Terminkalender markieren. Dann dreht sich am Adolfosee alles rund um das Thema Wandern – organisiert von Wanderführerin Dorothee Mühlenbruch in Zusammenarbeit mit der Stadt Hückelhoven.

„Der ,Tag des Wanderns‘ ist eine Veranstaltung rund um das Thema Wandern, um diese wundervolle und gesunde Freizeitbeschäftigung vielen Interessierten nahe zu bringen“, betont Organisatorin Dorothee Mühlenbruch. Veranstaltungsort ist das „Bürgerhaus am See“ in Ratheim.

An diesem Tag bietet Mühlenbruch nicht nur eine kleine „Wanderschnupperrunde“ am Adolfosee an, sondern auch drei verschiedene Vorträge: Es geht um „Wandern ist mehr als einen Bewegung“, „Trittsicherheit und Gangsicherheit“ sowie um das nötige Equipment.

Darüber hinaus gibt es beim „Tag des Wanderns“ viel Interessantes und Informatives. So berichtet zum Beispiel das Evangelische Altenzentrum über das Projekt „Spazier im Revier“; die Stadtbücherei Hückelhoven wird mit vielen Medien rund um das Thema Wandern vor Ort sein; die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Hückelhoven, Linda Vieten-Wyen, wird am Adolfosee sein und viele interessante Infos nicht nur über bevorstehende Veranstaltungen präsentieren; und die Ehrenamtskoordinatorin der Stadt Hückelhoven, Petra Hudler, steht allen Interessierten zum Thema Ehrenamt zur Verfügung.

Dorothee Mühlenbruch: „Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. So startet der Tag um 10 Uhr bei Kaffee und belegten Brötchen.“ Für diesen Service sorgt die Caritas-Jugendwerkstatt. Ab Mittag wird die Jugendwerkstatt darüber hinaus ihre Waffelkreationen anbieten. Der Erlös aus dem gesamten Verkauf kommt den Jugendlichen der Jugendwerkstatt zugute.

Die Veranstaltung am Adolfosee endet gegen 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.