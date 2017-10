Öffnungszeiten zum Französischen Markt

Der Französische Markt beginnt am Freitag, 27. Oktober, um 9 Uhr (bis 18 Uhr). Am Samstag, 28. Oktober, ist er von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag, 29. Oktober, von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Am Sonntag ist darüber hinaus in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffener Sonntag.