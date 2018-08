Wegberg-Rickelrath - Alte Scheune wird zum Ausstellungsraum

Wegberg-Rickelrath. Die alte Scheune in Rickelrath hat in den vergangenen 244 Jahren eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Im Jahr 1774 von Albertus Kohlen als Lager für Feldfrüchte errichtet, war die Scheune in den vergangenen 30 Jahren Pferdestall, Büro und Partyraum.

Nach einer grundlegenden Renovierung 2007 war die Scheune bis Ende 2017 ein kleines, aber feines Restaurant. Nun folgt eine Ausstellung mit neuen unveröffentlichten Bilder der Hobbykünstlerin Alexandra Denkert aus Mönchengladbach. Die Autodidaktin zeigt Bilder mit ganz eigenem Charakter in unterschiedlichen Techniken.

Am Sonntag, 26. August, startet die Vernissage um 10 Uhr in der Scheune an der Dülkener Straße 86 (ehemals Zum Nussbaum) und ist bis 16 Uhr geöffnet. Am Tag des Kürbisfestes in Rickelrath am Sonntag, 2. September, ist die Ausstellung von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Künstlerin wird an beiden Tagen anwesend sein. Der Besuch der Ausstellung ist kostenfrei.