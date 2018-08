Wegberg - Als Rumpelstilzchen über Nacht Stroh zu Gold machte

Wegberg. Das Niederrheintheater Brüggen kommt mit dem Grimmschen Märchen Rumpelstilzchen in die Wegberger Mühle.

Ein Müller behauptet von seiner schönen Tochter, sie könne Stroh zu Gold spinnen und will sie an den König verheiraten. Natürlich ist der König interessiert und lässt die Tochter zu sich kommen. Um sich von ihrem Talent zu überzeugen, stellt er ihr eine Aufgabe: Sie soll über Nacht eine Kammer voll Stroh zu Gold spinnen.

Die Müllerstochter ist verzweifelt, bis ein kleines Männlein auftaucht und ihr seine Hilfe anbietet: Rumpelstilzchen, eine besonders faszinierende Gestalt.

Witzige Inszenierung

In der spannenden und zugleich witzigen Inszenierung des Niederrheintheaters wird deutlich, dass Rumpelstilzchen gutmütig und kein Bösewicht ist. Dagegen haben auch der faule Müller und der habgierige König ihre Fehler. Eine abenteuerliche Geschichte, die das Niederrheintheater Brüggen unter Leitung von Verena Bill und Michael Koenen auf Einladung des Kulturrings am Samstag, 29. September, ab 15 Uhr (Einlass ab 14.30 Uhr) in der Wegberger Mühle spielt. Eingeladen sind Kinder ab drei Jahren, deren Eltern und Großeltern.

Der Eintritt kostet für Kinder drei, für Erwachsene fünf Euro. Karten gibt es im Vorverkauf im Rathaus-Bürgerservice, im Café Samocca, in der Wegberger Mühle, im Reisebüro Scholz, Beecker Straße, und in der Buchhandlung Kirch, Hauptstraße.