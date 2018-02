Heinsberg-Laffeld - Alliander verlegt Gasleitungen im Ortsteil Laffeld

Heinsberg-Laffeld. Der Netzbetreiber Alliander hat damit begonnen, den Ortsteil Laffeld an das Gasnetz anzuschließen. Damit kommt das Unternehmen seinem Ziel, alle Heinsberger Ortsteile an das Gasnetz anzuschließen, ein Stück näher.

In vielen Ortsteilen, zum Beispiel Kempen, Karken und Unterbruch, hat Alliander bereits Gasleitungen verlegt. Auf der Maarstraße hat das Unternehmen nun die Baustelle eingerichtet. „Aufgrund der Wetterverhältnisse können wir aber noch nicht anfangen“, sagte Alliander-Geschäftsführer Eduard Sudheimer am Dienstag. Minus-Temperaturen verhinderten das Verlegen von Gasleitungen derzeit. Wenn das Wetter demnächst mitspielt, sollen die Arbeiten an der 1,2 Kilometer langen Leitung in der Maarstraße innerhalb von drei Monaten abgeschlossen sein, sagte Sudheimer.

Im Anschluss könnten dann Leitungen in den anderen Straßen des Ortes verlegt werden. Weitere Ortsteile, die noch mit Gasleitungen ausgestattet werden sollen, sind Straeten, Teile von Waldenrath, Erpen, Schleiden, Pütt und Himmerich.