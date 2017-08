Akustikkonzert: Eine Art von Straßenmusik Letzte Aktualisierung: 22. August 2017, 10:03 Uhr

Erkelenz. Akustik-Sommermusik ist am Freitag, 25. August, von 18 bis 22 Uhr auf dem Erkelenzer Marktplatz zu hören. Die Akustik-Band beets’n’berries gibt an diesem Tag ihr „Musik am Markt“-Konzert.