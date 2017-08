Aktbilder in Wassenberg: Fotos sollen aufrütteln

Wassenberg. Helmut Heutz eröffnet am Freitag, 1. September, mit einer Vernissage um 18 Uhr im Bergfried in Wassenberg, Auf dem Burgberg 1, seine Fotoausstellung Faktum. Alle Interessierten sind herzlich zur Ausstellungseröffnung eingeladen.

Die Fotoausstellung ist von Sonntag, 3. September, bis Sonntag, 1. Oktober, jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr sowie nach Absprache im Bergfried zu sehen.

Heutz widmet den Schwerpunkt seiner Arbeit dem Genre der künstlerischen Aktfotografie. Jedoch ist er bemüht, den Akt nicht im Sinne des klassischen Motivs der bildenden Kunst darzustellen, sondern ihn auch als Instrument einer zeitkritischen Auseinandersetzung zwischen Mensch und Umwelt einzusetzen. In der in Wassenberg gezeigten Ausstellung widmet sich der Künstler unter anderem der derzeitigen Situation in Europa.

Die Aussage des Bildes

Heutz legt bei seinen Bildern vor allem auf die Aussage des Bildes Wert und möchte den Betrachter zum Nachdenken animieren. „Ich habe die Aktfotografie zur Auseinandersetzung mit zeitkritischen Themen gewählt, um die Aufmerksamkeit der Betrachter zu erlangen. Aktfotos werden intensiver angeschaut, man beschäftigt sich mehr damit und beurteilt kritischer“, erklärt Helmut Heutz seine Arbeiten.