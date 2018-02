Erkelenz - Ärger wegen Grundstückshöhen: IG Umsiedlung kritisiert finanzielle Mehrbelastung

Erkelenz. Beim nächsten Umsiedlerstammtisch, der an diesem Dienstag um 19 Uhr im Pfarrsaal Kuckum stattfindet, steht Brisantes zur Diskussion: Die Höhensituation am Umsiedlungsstandort Keyenberg (neu), Kuckum (neu), Westrich (neu) und Berverath (neu) wird Thema des Abends sein.

„Der bereits seit Wochen geplante Umsiedlerstammtisch erhält aufgrund eines vor einer Woche verteilten Schreibens der Stadt Erkelenz mit einem Brief der Fa. RWE neue Brisanz“, betont Gabi Clever von der Interessengemeinschaft Umsiedlung, die zum heutigen Stammtisch einlädt.

Bei einem Umsiedlerforum am kommenden Samstag, 3. März, sollen Fachleute zu den Themen Bauleitplanung, Tiefbauplanung, Freiraumgestaltung und Beratungsangebote referieren. Im Anschluss daran können Umsiedler Fragen stellen. Clever: „Ganz davon abgesehen, dass die Erläuterungen der Fachleute erfahrungsgemäß einen erheblichen Zeitraum des Forums einnehmen und für Fragen anschließend nur wenig Zeit bleiben wird, stehen weder Verantwortliche der Fa. RWE noch der Stadt Erkelenz und der Bezirksregierung Köln für die Umsiedler zur Verfügung.“

Somit sei für Kritik der Bauleitplanung, der Tiefbauplanung, der Freiraumgestaltung und Bauberatung überhaupt kein Ansatz gegeben, so Clever, „da die Fachleute vor Ort überhaupt keine Entscheidungsbefugnis haben sondern lediglich zur Umsetzung der von RWE, der Stadt Erkelenz und der Bezirksregierung Köln gemeinsam entschiedenen Maßnahmen zur Umsiedlung dienen“. Das „derzeit drängendste und aktuellste Thema vieler Umsiedler, die finanzielle Ungleichbehandlung vieler Umsiedler, deren Grundstücke weit unterhalb des Straßenniveaus liegen und auf Kosten der betroffenen Umsiedler vor Baubeginn zunächst baufähig gemacht werden müssen“, werde nicht auf dem Forum behandelt, kritisiert die IG Umsiedlung.

„Bis zu 18.000 Euro Mehrkosten“

Viele Umsiedler sind laut Gabi Clever über einen Brief von RWE vom 30. Januar erbost, der der Einladung der Stadt Erkelenz zu diesem Umsiedlerforum beigefügt war. „In diesem Brief bestreitet RWE eine zusätzliche Belastung der Umsiedler mit tieferliegenden Grundstücken und verweist auf die Unterlagen zur Grundstücksvormerkung (deklarierte Höhensituation der einzelnen Grundstücke), die den Umsiedlern – ohne weitergehende Erläuterung – per Post zugestellt wurden.“ Beim heutigen Umsiedlerstammtisch der IG Umsiedlung werde diese Mehrbelastung der Umsiedler verdeutlicht, kündigt Clever an.

Aus Kostenvoranschlägen, die betroffene Umsiedler der IG Umsiedlung zukommen ließen, wird nach Angaben von Clever deutlich, „dass alleine die zusätzlichen Kosten für die Auffüllung des Baubereiches bis zu 18.000 Euro Mehrkosten gegenüber den Umsiedlern betragen, die ein straßengleiches Grundstück erwerben konnten“. Die Auffüllung des restlichen Grundstücks sei dabei noch nicht beziffert. Von einem wertgleichen Tausch der Grundstücke am alten und neuen Ort könne in diesen Fällen daher keine Rede mehr sein.

Clever kritisiert: „Sämtliche Gesprächsanfragen zu diesem Thema werden von RWE, der Stadt Erkelenz und der Bezirksregierung Köln abgeblockt.“