Waldfeucht.

Wenn Bürgermeister Heinz-Josef Schrammen (CDU) sieht, was in seiner eigentlich doch recht sauber und beschaulich anmutenden Gemeinde zuweilen alles am Straßenrand, im Wald und auf Grünflächen landet, dann ärgert ihn das gewaltig. Verpackungsmüll, der in den gelben Sack gehört, und Glasflaschen, die doch eigentlich – wie die gelben Säcke – kostenlos entsorgt werden, liegen dort.