Erkelenz - Abiturienten vom Cornelius-Burgh-Gymnasium entlassen

Erkelenz.

Mit stolzgeschwellter Brust nahmen während ihrer Entlassfeier am Erkelenzer Cornelius-Burgh-Gymnasium 90 junge Damen und Herren ihre Abschlusszeugnisse entgegen. Dieser Feier, die in der Erkelenzer Stadthalle stattfand,, war zunächst ein Gottesdienst in der Erkelenzer Pfarrkirche vorausgegangen.